LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna è al comando, attesa per gli uomini di classifica (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 14.28 Ecco la top-15 momentanea al traguardo: 1 Cavagna Rémi 22.12 50.270 2 HEPBURN Michael 22.30 0.18 49.600 3 SUTER Joel 22.38 0.26 49.308 4 ?ERNÝ Josef 22.41 0.29 49.199 5 LEONARD Michael 22.55 0.43 48.698 6 WEISS Fabian 23.09 0.57 48.207 7 CRADDOCK Lawson 23.09 0.57 48.207 8 BOARO Manuele 23.22 1.10 47.760 9 ORAM James 23.25 1.13 47.658 10 QUARTERMAN Charlie 23.28 1.16 47.557 11 SVR?EK Martin 23.29 1.17 47.523 12 NATAROV Yuriy 23.36 1.24 47.288 13 THALMANN Roland 23.41 1.29 47.122 14 LÜHRS Luis-Joe 23.42 1.30 47.089 15 CHZHAN Igor 23.44 1.32 47.022 14.25 SALE IN TESTA Cavagna! 22’12” per il francese che precede di 18? ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 14.28 Ecco la top-15 momentanea al traguardo: 1Rémi 22.12 50.270 2 HEPBURN Michael 22.30 0.18 49.600 3 SUTER Joel 22.38 0.26 49.308 4 ?ERNÝ Josef 22.41 0.29 49.199 5 LEONARD Michael 22.55 0.43 48.698 6 WEISS Fabian 23.09 0.57 48.207 7 CRADDOCK Lawson 23.09 0.57 48.207 8 BOARO Manuele 23.22 1.10 47.760 9 ORAM James 23.25 1.13 47.658 10 QUARTERMAN Charlie 23.28 1.16 47.557 11 SVR?EK Martin 23.29 1.17 47.523 12 NATAROV Yuriy 23.36 1.24 47.288 13 THALMANN Roland 23.41 1.29 47.122 14 LÜHRS Luis-Joe 23.42 1.30 47.089 15 CHZHAN Igor 23.44 1.32 47.022 14.25 SALE IN TESTA! 22’12” per il francese che precede di 18? ...

