LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Pellegrino fuori ai quarti, attesa per Mocellini (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Anger guida comodamente le operazioni sulla salita. 13:39 Al via il terzo quarto di finale. Mocellini, lo ricordiamo, è nel quinto. 13:38 Rimane dunque ora l’attesa per Mocellini. 13:37 Passano Halfvarsson ed Evensen, Grond 2’47?6 e Simenc 2’47?9. Pellegrino è fuori e non potrà più raggiungere Anger nella Coppa Sprint, nella quale resta fuori dal podio. 13:35 Sulla salita va in difficoltà Halfvarsson, prova a fare ritmo Ahonen. 13:33 Cominciato ora il secondo quarto di finale. Pellegrino deve sperare che nessuno faccia meglio, dal terzo posto in giù, di 2’50?52. 13:32 Pellegrino è quarto nella volata vinta da Klaebo su Cerny, poi Golberg. Quest’ultimo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:40 Anger guida comodamente le operazioni sulla salita. 13:39 Al via il terzo quarto di finale., lo ricordiamo, è nel quinto. 13:38 Rimane dunque ora l’per. 13:37 Passano Halfvarsson ed Evensen, Grond 2’47?6 e Simenc 2’47?9.e non potrà più raggiungere Anger nella Coppa, nella quale restadal podio. 13:35 Sulla salita va in difficoltà Halfvarsson, prova a fare ritmo Ahonen. 13:33 Cominciato ora il secondo quarto di finale.deve sperare che nessuno faccia meglio, dal terzo posto in giù, di 2’50?52. 13:32è quarto nella volata vinta da Klaebo su Cerny, poi Golberg. Quest’ultimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le fasi finali della sprint di Lahti: la Coppa del Mondo di sci di fondo emette verde… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ultima sprint a Lahti per la stagione dello sci di fondo, Federico Pellegrino vuole prendersi il ter… - Relics_Live : Nuovo articolo: INFECTED RAIN: tornano a Settembre con due date italiane - angelaagostiano : RT @SciGiovani: Non mancate al secondo evento online #SCI, la #chimica contro il cambiamento climatico, domani, sempre sul canale YouTube S… -