LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: ora le donne, poi Mocellini e Pellegrino nelle fasi finali (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:11 Al via il terzo quarto di finale. 13:10 Precisamente è Gimmler a trovarsi con 3’11?445 di tempo di ripescaggio, è lei ad esser arrivata terza. Tra poco il terzo quarto. 13:09 Caduta di Amundsen che si compromette da sola la gara, ma è il finale quello che interessa: tutte insieme al traguardo Hagstroem, Myhre e Gimmler! Quale che sia la situazione, al momento passano tutte e tre perché il ripescaggio le premia, come premia Joensuu con 3’12?4. 13:07 Haegstroem dopo metà gara prova ad alzare il ritmo, le norvegesi la seguono. 13:05 Prende il via il secondo quarto di finale femminile. 13:03 Ribom e Skistad passano senza difficoltà, 3’14?1 di Kern e 3’14?2 di Fink i tempi di ripescaggio. 13:02 Ritmo piuttosto controllato, nessuna che prende veramente l’iniziativa. 13:01 Cominciata la competizione ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:11 Al via il terzo quarto di finale. 13:10 Precisamente è Gimmler a trovarsi con 3’11?445 di tempo di ripescaggio, è lei ad esser arrivata terza. Tra poco il terzo quarto. 13:09 Caduta di Amundsen che si compromette da sola la gara, ma è il finale quello che interessa: tutte insieme al traguardo Hagstroem, Myhre e Gimmler! Quale che sia la situazione, al momento passano tutte e tre perché il ripescaggio le premia, come premia Joensuu con 3’12?4. 13:07 Haegstroem dopo metà gara prova ad alzare il ritmo, le norvegesi la seguono. 13:05 Prende il via il secondo quarto di finale femminile. 13:03 Ribom e Skistad passano senza difficoltà, 3’14?1 di Kern e 3’14?2 di Fink i tempi di ripescaggio. 13:02 Ritmo piuttosto controllato, nessuna che prende veramente l’iniziativa. 13:01 Cominciata la competizione ...

