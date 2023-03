LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Mocellini avanti, Pellegrino passa col brivido. Fuori in qualificazione tutte le donne (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:28 L’appuntamento è ora per le 13:00, quando inizieranno le fasi finali. Vi rimandiamo a quel momento per poter vivere insieme a noi le gesta degli azzurri. 11:27 2’43?12 dunque il tempo di Klaebo, davanti a Golberg di 96 centesimi e del finlandese Moilanen di 1?14. 19° Mocellini a 5?80, 30° Pellegrino a 7?29 e sono entrambi qualificati. Daprà, invece, finisce 63° a 14?73. 11:26 Pellegrino ufficialmente qualificato per un nonnulla! 15 i centesimi che gli consentono di sopravanzare lo svizzero Janik Riebli. 11:24 Daprà 61° in 2’57?85, per lui oltretutto caduta prima del tratto nello stadio. 11:22 C’è anche Simone Daprà sul percorso. Difficile per lui passare, ma se ce la facesse finirebbe per eliminare ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:28 L’appuntamento è ora per le 13:00, quando inizieranno le fasi finali. Vi rimandiamo a quel momento per poter vivere insieme a noi le gesta degli azzurri. 11:27 2’43?12 dunque il tempo di Klaebo, da Golberg di 96 centesimi e del finlandese Moilanen di 1?14. 19°a 5?80, 30°a 7?29 e sono entrambi qualificati. Daprà, invece, finisce 63° a 14?73. 11:26ufficialmente qualificato per un nonnulla! 15 i centesimi che gli consentono di sopravanzare lo svizzero Janik Riebli. 11:24 Daprà 61° in 2’57?85, per lui oltretutto caduta prima del tratto nello stadio. 11:22 C’è anche Simone Daprà sul percorso. Difficile per luire, ma se ce la facesse finirebbe per eliminare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ultima sprint a Lahti per la stagione dello sci di fondo, Federico Pellegrino vuole prendersi il ter… - Relics_Live : Nuovo articolo: INFECTED RAIN: tornano a Settembre con due date italiane - angelaagostiano : RT @SciGiovani: Non mancate al secondo evento online #SCI, la #chimica contro il cambiamento climatico, domani, sempre sul canale YouTube S… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Lahti si apre l'ultimo weekend di Coppa del Mondo con Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani p… -