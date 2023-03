LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Klaebo e Skistad vincono, di Weng la Coppa del Mondo assoluta femminile. Mocellini squalificato, Pellegrino out (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:39 Sostanzialmente è una giornata di festa per la Norvegia con Klaebo, Skistad e Weng: tra vittorie di giornata e della Sfera di Cristallo c’è di che festeggiare. 14:38 Klaebo ANCORA IN TRIONFO! 2’48?6, Halfvarsson secondo e Valnes terzo, poi Northug, Amundsen e Skar! 14:37 Situazione intanto particolarmente d’attesa. Halfvarsson viene tenuto a vista da Klaebo. 14:36 Intanto anche per Mocellini secondo cartellino giallo e dunque squalifica, effettivamente nel finale di gara era andato pericolosamente troppo verso la pattinata. 14:35 Comincia la finale ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:41 Si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:39 Sostanzialmente è una giornata di festa per la Norvegia con: tra vittorie di giornata e della Sfera di Cristallo c’è di che festeggiare. 14:38ANCORA IN TRIONFO! 2’48?6, Halfvarsson secondo e Valnes terzo, poi Northug, Amundsen e Skar! 14:37 Situazione intanto particolarmente d’attesa. Halfvarsson viene tenuto a vista da. 14:36 Intanto anche persecondo cartellino giallo e dunque squalifica, effettivamente nel finale di gara era andato pericolosamente troppo verso la pattinata. 14:35 Comincia la finale ...

