LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Klaebo davanti, Pellegrino a rischio in qualificazione. Out tutte le donne (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:22 C’è anche Simone Daprà sul percorso. Difficile per lui passare, ma se ce la facesse finirebbe per eliminare Pellegrino. 11:21 Pellegrino è ora trentesimo, basta un solo tempo migliore del suo ed è fuori. 11:18 Intanto arriva l’eliminazione di Chanavat, il francese è clamorosamente out. Anger, l’avversario di Pellegrino per il 3° posto nella Coppa Sprint, è quarto. 11:16 Attenzione al tempo di Pellegrino perché Chicco è scivolato oltre la ventesima posizione, non del tutto sicura la posizione del poliziotto di Nus. 11:14 Klaebo non stupisce, nel senso che la sua leadership è dato incontrovertibile sempre e comunque! 2’43?12 per il fenomeno norvegese, nessun distacco abissale, ma quel che basta. 11:12 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:22 C’è anche Simone Daprà sul percorso. Difficile per lui passare, ma se ce la facesse finirebbe per eliminare. 11:21è ora trentesimo, basta un solo tempo migliore del suo ed è fuori. 11:18 Intanto arriva l’eliminazione di Chanavat, il francese è clamorosamente out. Anger, l’avversario diper il 3° posto nella Coppa, è quarto. 11:16 Attenzione al tempo diperché Chicco è scivolato oltre la ventesima posizione, non del tutto sicura la posizione del poliziotto di Nus. 11:14non stupisce, nel senso che la sua leadership è dato incontrovertibile sempre e comunque! 2’43?12 per il fenomeno norvegese, nessun distacco abissale, ma quel che basta. 11:12 ...

