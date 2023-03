LIVE – Sampdoria-Arezzo 2-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) (Di sabato 25 marzo 2023) Tutto pronto per Sampdoria-Arezzo, match del Torneo di Viareggio 2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 25 marzo nella cornice del campo sportivo Bibolini di Lerici, in località Falconara. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Sampdoria-Arezzo 2-0 45? – Fine primo tempo: Sampdoria-Arezzo 2-0. 30? – L’Arezzo è vicinissimo al vantaggio, con i granata che stanno migliorando in questa fase della gara. 15? – Un paio di buone chance per la Sampdoria, ma si resta sullo 0-0. 1? – Inizia la partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Tutto pronto per, match deldi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 25 marzo nella cornice del campo sportivo Bibolini di Lerici, in località Falconara. Sportface.it vi offrirà unatestuale della partita con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-0 45? – Fine primo tempo:2-0. 30? – L’è vicinissimo al vantaggio, con i granata che stanno migliorando in questa fase della gara. 15? – Un paio di buone chance per la, ma si resta sullo 0-0. 1? – Inizia la partita. SportFace.

