LIVE – Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa 0-0 | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

(Di sabato 25 marzo 2023) LadiD-, match valido per la terza giornata del gruppo B deldi. Scontro tra due squadre che vogliono approdare agli ottavi di finale quello del campo sportivo Brunini di Galleno, ci si gioca tanto negli ultimi novanta minuti della fase dei raggruppamenti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 25 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DELTABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoPrimavera : Ladegbuwa e Rappresentativa Serie D in campo tra pochi minuti Segui la gara LIVE ???? - ManuelaFioren : RT @ACF_Womens: ?? Viareggio Cup ?? Fiorentina Primavera ?? Rappresentativa @LegaDilettanti ?? Calcio di inizio ore 11.00 ?? Diretta streaming… - ACF_Womens : ?? Viareggio Cup ?? Fiorentina Primavera ?? Rappresentativa @LegaDilettanti ?? Calcio di inizio ore 11.00 ?? Diretta s… - Zcfnews : LIVE!!! Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa Viareggio Cup 25 Marzo ore 15.00 - - Zcfnews : LIVE!!! Rappresentativa Serie D-Sport Recife 2° Giornata 73ª Viareggio Cup - -

Daniele Mont D'Arpizio, che ha seguito l'evento come inviato de Il Bonella città della Costa ... Non sempre evidentemente si riesce a coinvolgere la popolazione piùpossibile. Si ...Nel Catania, oltre all'infortunato Sarno e all'acciaccato Forchignone, assente anche Alessio Castellini per la concomitante convocazione nellaNazionale di Serie D. ...... quel tipo di. Le canzoni rock degli U2, spogliate del rock e degli orpelli. Ad accompagnarci ... La metà più, in tutta onestà. In questo quadro s ' inserisce David Letterman, il cui ...

Viareggio cup, Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa: formazioni ... Mondoprimavera

La diretta live di Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa, match valido per la terza giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio 2023. Scontro tra due squadre che vogliono approdare agli ottavi di finale ...La diretta live di Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa, match valido per la terza giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio 2023. Nel girone 8, in cui tutte le squadre si trovano a quota tre punti, ...