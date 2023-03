LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: tra poco l’assalto al podio di Guignard-Fabbri! Manni/Roethlisberger si confermano 18mi (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.11: Inizia il quarto e ultimo con la coppia canadese quinta dopo la rhythm dance Laurene Fournier Beaudry, 30 anni di Montreal e Nikolaj Soerensen, 34 anni, nato a Copenaghen e di stanza a Montreal. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer. Sono stati decimi ai Mondiali 2019, ottavi alla rassegna iridata di Soccolma, noni ai Giochi di Pechino 2022 e ai Mondiali di Montpellier. La musica. Il mercenario di Ennio Morricone, L’arena di Ennio Morricone, Libertà di Ennio Morricone, The Verdict (Dopo la condanna) di Ennio Morricone, El Mariachi di Robert Rodriguez, Guitar Town di Robert Rodriguez, Malagueña Salerosa di Marco de Lahuén, Malagueña Salerosa di Chingon 7.05: Questa la classifica quando mancano gli atleti dell’ultimo gruppo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.11: Inizia il quarto e ultimo con la coppia canadese quinta dopo la rhythm dance Laurene Fournier Beaudry, 30 anni di Montreal e Nikolaj Soerensen, 34 anni, nato a Copenaghen e di stanza a Montreal. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer. Sono stati decimi ai2019, ottavi alla rassegna iridata di Soccolma, noni ai Giochi di Pechino 2022 e aidi Montpellier. La musica. Il mercenario di Ennio Morricone, L’arena di Ennio Morricone, Libertà di Ennio Morricone, The Verdict (Dopo la condanna) di Ennio Morricone, El Mariachi di Robert Rodriguez, Guitar Town di Robert Rodriguez, Malagueña Salerosa di Marco de Lahuén, Malagueña Salerosa di Chingon 7.05: Questa la classifica quando mancano gli atleti dell’ultimo gruppo ...

