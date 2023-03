LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri a caccia della prima medaglia iridata (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.46: Ora è il momento della coppia ucraina Mariia Holubtsova / Kyryl Bielobrov, 19ma dopo la rhythm dance. Lei è di Odessa ed ha 22 anni, lui di Kiev ed ha 22 anni. Si allenano fra Montreal ed Oberstdorf sotto la guida di Maria Tumanovska-Chaika. Lo scorso anno all’Europeo sono stati 17mi, quest’anno all’Europeo di Espoo sono stati 12mi. La musica: I’ll Keep Coming di Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija. Bones d Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija. Don’t Be So Serious di Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija. Without You di Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija 4.45: Gli ungheresi Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko totalizzano nel programma libero 93.63 (53.13+41.50) per un totale di 157.51 che non è il loro record personale 4.42: Prova senza ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.46: Ora è il momentocoppia ucraina Mariia Holubtsova / Kyryl Bielobrov, 19ma dopo la rhythm dance. Lei è di Odessa ed ha 22 anni, lui di Kiev ed ha 22 anni. Si allenano fra Montreal ed Oberstdorf sotto la guida di Maria Tumanovska-Chaika. Lo scorso anno all’Europeo sono stati 17mi, quest’anno all’Europeo di Espoo sono stati 12mi. La musica: I’ll Keep Coming di Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija. Bones d Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija. Don’t Be So Serious di Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija. Without You di Low Roar, Andrew Scheps, Ryan Joseph Karazija 4.45: Gli ungheresi Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko totalizzano nel programma libero 93.63 (53.13+41.50) per un totale di 157.51 che non è il loro record personale 4.42: Prova senza ...

