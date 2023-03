LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri a caccia della prima medaglia iridata! Manni/Roethlisberger si confermano 18mi (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.01: Prova di grande spessore della coppia giapponese. Sapendo che questa specialità è l’unica dove i padroni di casa non possono aspirare all’oro, i nipponici hanno comunque voluto lasciare il segno con una interpretazione toccante e con grande precisione nell’esecuzione degli elementi. Saitama Arena in visibilio 5.56: C’è fermento all’Arena! E’ il momento della coppia giapponese composta da Kana Muramoto di Kobe, 30 anni e Daisuke Takahashi, 37 anni da poco compiuti, di Kurahiki, Okayama, undicesimi dopo la rhythm dance. Vivono e si allenano a Fort Myers negli Stati Uniti sotto la guida di Marina Zueva, Ilia Tkachenko, Johnny Johns. Sono stati secondi al Four Continentslo scorso anno a Tallinn, 16mi ai Mondiali di Montpellier e noni al Four Continents in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.01: Prova di grande spessorecoppia giapponese. Sapendo che questa specialità è l’unica dove i padroni di casa non possono aspirare all’oro, i nipponici hanno comunque voluto lasciare il segno con una interpretazione toccante e con grande precisione nell’esecuzione degli elementi. Saitama Arena in visibilio 5.56: C’è fermento all’Arena! E’ il momentocoppia giapponese composta da Kana Muramoto di Kobe, 30 anni e Daisuke Takahashi, 37 anni da poco compiuti, di Kurahiki, Okayama, undicesimi dopo la rhythm dance. Vivono e si allenano a Fort Myers negli Stati Uniti sotto la guida di Marina Zueva, Ilia Tkachenko, Johnny Johns. Sono stati secondi al Four Continentslo scorso anno a Tallinn, 16mi aidi Montpellier e noni al Four Continents in ...

