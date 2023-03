LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri a caccia della prima medaglia iridata! Bene Manni/Roethlisberger (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.02: E’ il momento della coppia israeliana composta da Mariia Nosovitskaya e Mikhail Nosovitskiy, gemelli, entrambi di origine ucraina, nati a Kiev, 20 anni da poco, 17mi dopo la prima parte di gara. Risiedono e si allenano ad Hackensack negli States, agli ordini di Galit Chait Moracci. Sono stati 16mi agli Europei di Espoo. La musica. La vie en rose interpretata da Patricia Kaas, Padam Padam di Edith Piaf, Milord di Edith Piaf. 5.01: La coppia azzurra composta da Victoria Mannie Carlo Roethlisberger totalizza nel libero un punteggio di 98.95 (56.15+42.80), per un totale di 162.97 che li pone al comando della classifica. Obiettivo mantenimento della posizione centrato, non sono riusciti però a migliorare il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.02: E’ il momentocoppia israeliana composta da Mariia Nosovitskaya e Mikhail Nosovitskiy, gemelli, entrambi di origine ucraina, nati a Kiev, 20 anni da poco, 17mi dopo laparte di gara. Risiedono e si allenano ad Hackensack negli States, agli ordini di Galit Chait Moracci. Sono stati 16mi agli Europei di Espoo. La musica. La vie en rose interpretata da Patricia Kaas, Padam Padam di Edith Piaf, Milord di Edith Piaf. 5.01: La coppia azzurra composta da Victoriae Carlototalizza nel libero un punteggio di 98.95 (56.15+42.80), per un totale di 162.97 che li pone al comandoclassifica. Obiettivo mantenimentoposizione centrato, non sono riusciti però a migliorare il ...

