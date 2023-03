LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Matteo Rizzo rimonta | è top 10! Crolla in classifica Daniel Grassl

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25: Questa laquando mancano i 6 atleti dell’ultimo gruppo: 1. Kazuki TOMONO JPN 7 1 273.41 2. Lukas BRITSCHGI SUI 9 4 257.34 3.ITA 13 2 256.04 4. Adam SIAO HIM FA FRA 12 3 253.11 5. Vladimir LITVINTSEV AZE 10 5 251.76 6.ITA 8 8 244.43 7. Deniss VASILJEVS LAT 11 7 243.15 8. Mikhail SHAIDOROV KAZ 18 6 236.93 9. Sota YAMAMOTO JPN 17 9 232.39 10. Mark GORODNITSKY ISR 14 10 232.13 11. Mihhail SELEVKO EST 15 11 230.94 12. Andreas NORDEBACK SWE 20 12 223.52 13. Nikita STAROSTIN GER 16 13 217.87 14. Morisi KVITELASHVILI GEO 21 14 212.32 15. Andrew TORGASHEV USA 22 15 210.59 16. Boyang JIN CHN 19 17 204.22 17. Adam HAGARA SVK 24 16 203.26 18. Maurizio ZANDRON AUT 23 18 194.31 12.22: Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI /1 ?????? Pattinaggio: Mondiali di Saitama 10h20 libero uomini - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA -

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...i centoventi anni anni della Cremonese con lo storico ex Marco Giandebiaggi e si parlerà di...Podio doveva essere e podio è stato. Alla Super Arena di Saitama è cominciata l'edizione 2023 dei Campionati Mondiali didi figura. Ad aprire l'appuntamento iridato sono state le coppie di artistico, che hanno mandato in scena il programma corto. Per l'Italia sono scesi sul ghiaccio i freschi campioni d'...Gli ospiti possono persino indossare i pattini in una pista disu ghiaccio appositamente realizzata. Le postazioni di cucinaospitano alcuni degli chef più dinamici e rispettati del ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Matteo Rizzo in testa dopo i primi due gruppi: è caccia alla top 10! Attesa per Grassl OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.58: Per il momento è tutto ... ovvero il primo segmento di gara, ai mondiali di pattinaggio su ghiaccio in Giappone (Sky Sport) Siamo giunti all’ultima giornata ...4.17: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana Saitama in Giappone alla Saitama ...