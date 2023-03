LIVE Musetti-Lehecka, ATP Miami 2023 in DIRETTA: pochi istanti all’inizio del match (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 17:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di quattro minuti via all’incontro. 17:05 Ed eccoli qui i due giocatori, accolti dall’applauso del pubblico. 17:01 E’ finalmente giunto il momento del match. Dopo lo stravolgimento del programma dovuto al forfait del veterano Gasquet, sta per cominciare Musetti-Lehecka. 16:27 Rieccoci amici di OA Sport. Musetti-Lehecka si giocherà alle 17.00 sul Campo Centrale a causa del ritiro di Richard Gasquet. Avanza al terzo turno senza giocare il greco Tsitsipas, e dunque il match del giovane azzurro passa sul campo principale alle 17.00. A tra poco! 16:04 Programma che ritarda di mezz’ora sui campi principali, per non precisati motivi. Si comincerà ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 17:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di quattro minuti via all’incontro. 17:05 Ed eccoli qui i due giocatori, accolti dall’applauso del pubblico. 17:01 E’ finalmente giunto il momento del. Dopo lo stravolgimento del programma dovuto al forfait del veterano Gasquet, sta per cominciare. 16:27 Rieccoci amici di OA Sport.si giocherà alle 17.00 sul Campo Centrale a causa del ritiro di Richard Gasquet. Avanza al terzo turno senza giocare il greco Tsitsipas, e dunque ildel giovane azzurro passa sul campo principale alle 17.00. A tra poco! 16:04 Programma che ritarda di mezz’ora sui campi principali, per non precisati motivi. Si comincerà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Comincia il torneo di Lorenzo #Musetti: segui il LIVE del match contro #Lehecka #MiamiOpen - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - infoitsport : LIVE Musetti-Lehecka, ATP Miami 2023 in DIRETTA - musettina : RT @Ftbnews24: Miami, Lehecka-Musetti Streaming Gratis: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE - Ftbnews24 : Miami, Lehecka-Musetti Streaming Gratis: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE -