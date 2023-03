LIVE Musetti-Lehecka 3-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA: il ceco cancella la prima palla break (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Scarico sul dritto inside in Musetti, che commette un brutto errore. 15-15 Gran cross stretto di rovescio di Lehecka. 15-0 Buon passante di rovescio dell’azzurro. 3-3 Game Lehecka. Davvero ben giocato il rovescio in uscita dal servizio del boemo. 40-30 Peccato. Di poco fuori il recupero in allungo di Musetti sulla volèe del ceco. 30-30 Lungo di metri questo dritto del numero 44 ATP. 30-15 Servizio e dritto a segno per Lehecka. 15-15 Non può nulla in questo caso Lorenzo sulla bordata di dritto del ceco. 0-15 Molto bene Musetti, che risponde alla prima dell’avversario e carica il rovescio coperto. 3-2 Game Musetti. Servizio e dritto a segno ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scarico sul dritto inside in, che commette un brutto errore. 15-15 Gran cross stretto di rovescio di. 15-0 Buon passante di rovescio dell’azzurro. 3-3 Game. Davvero ben giocato il rovescio in uscita dal servizio del boemo. 40-30 Peccato. Di poco fuori il recupero in allungo disulla volèe del. 30-30 Lungo di metri questo dritto del numero 44 ATP. 30-15 Servizio e dritto a segno per. 15-15 Non può nulla in questo caso Lorenzo sulla bordata di dritto del. 0-15 Molto bene, che risponde alladell’avversario e carica il rovescio coperto. 3-2 Game. Servizio e dritto a segno ...

