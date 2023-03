LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | pole di Marquez | 2° Bagnaia La griglia di partenza | alle 16 00 la Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADICHE COS’É LAE QUANTI PUNTI ASSEGNA 12.37 L’appuntamento è16.00 per la primadella storia: vi aspettiamo! Un saluto sportivo e a più tardi. 12.35 Per Marcunache vale doppio, perché partirà davanti a tutti sia nellasia nella gara di domani.comunque sarà lì accanto a lui. 12.34era addirittura 12° prima dell’ultimo tentativo. Ha davvero realizzato un giro incredibile. Lo spagnolo ha attuato la sua “solita” tattica: già in uscita dal box si è piazzato negli scarichi di Bastianini e non lo ha più ...