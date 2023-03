LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Marc Marquez avanza in Q2 | ora ci si gioca la pole!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE COS’É LA SPRINT RACE E QUANTI PUNTI ASSEGNA 12.05 Alexè 2° a 295 millesimi dal fratello. Ma attenzione ad Oira che è scatenato con l’Aprilia non ufficiale. 12.03 Binder sale in quarta posizione, ma non basta per la qualificazione. 12.02 Nessuno sembra poter attaccare il tempo di, che dunque ha fatto la scelta giusta. 12.00 Decide di non rientrare: in questo modo conserva un treno di gomme soft per la Q2. E’ chiaro che si tratta di un rischio: se due piloti lo superassero… 11.59è indeciso ai box se rientrare in pista oppure no. 11.57al comando davanti ad ...