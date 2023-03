LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Bezzecchi davanti a tutti | cade Bagnaia | ora le qualifiche!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE COS’É LA SPRINT RACE E QUANTI PUNTI ASSEGNA 11.50 Le Honda sono le prime a scendere in pista. 11.50 INIZIATE LE15 minuti la durata della Q1. 11.48 Ora la Q1 con Morbidelli, Raul Fernandez, Nakagami, Binder, Mir, Augusto Fernandez, Rins, Di Giannantonio, Alex Marquez, Oira e Marc Marquez. Solo i primi 2 accederanno alla Q2,gli altri partiranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. 11.46 Ricordiamo ancora una volta che la qualifica, da quest’anno, avrà valenza doppia, perché determina la griglia sia per la Sprint Race sia per la gara della domenica. 11.45 Alle 11.50 inizieranno le qualifiche. Q1 da 15 minuti, con i primi 2 che si qualificheranno alla Q2, dove sarà determinata la griglia di partenza. 11.44 I piazzamenti degli ...