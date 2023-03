LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Bezzecchi al comando, caduta per Bastianini (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHE COS’É LA SPRINT RACE E QUANTI PUNTI ASSEGNA 11.33 Aleix Espargarò risale ed è 5° a 0.314 dalla vetta. Si sta migliorando anche Marc Marquez. 11.33 Torna in pista anche Luca Marini dopo la caduta. 11.32 caduta di Enea Bastianini alla curva 5. Si è rialzato subito. 11.31 Bagnaia risale in terza posizione a 0.226 da Bezzecchi. 11.30 Continua a faticare Marc Marquez, 16° a 0.849 dalla vetta. 11.29 Bagnaia ancora in pista con media all’anteriore e soft usata al posteiore. 11.28 Torna in pista Francesco Bagnaia. 11.27 OLIVEira, con una Aprilia non ufficiale, sale in quarta posizione a 0.408 da Bezzecchi. 11.26 14 minuti al termine di questa sessione di prove libere in cui non muta il canovaccio e regna ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE COS’É LA SPRINT RACE E QUANTI PUNTI ASSEGNA 11.33 Aleix Espargarò risale ed è 5° a 0.314 dalla vetta. Si sta migliorando anche Marc Marquez. 11.33 Torna in pista anche Luca Marini dopo la. 11.32di Eneaalla curva 5. Si è rialzato subito. 11.31 Bagnaia risale in terza posizione a 0.226 da. 11.30 Continua a faticare Marc Marquez, 16° a 0.849 dalla vetta. 11.29 Bagnaia ancora in pista con media all’anteriore e soft usata al posteiore. 11.28 Torna in pista Francesco Bagnaia. 11.27 Oira, con una Aprilia non ufficiale, sale in quarta posizione a 0.408 da. 11.26 14 minuti al termine di questa sessione di prove libere in cui non muta il canovaccio e regna ...

