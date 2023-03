LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | alle 16 00 la Sprint Race | sfida Marquez-Bagnaia!

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA CHE COS’É LAE QUANTI PUNTI ASSEGNA 15.42 GP– VITTORIE TOP CLASS5 – ROSSI Valentino ITA (2001, 2002, 2003, 2004, 2007) 3 – LORENZO Jorge ESP (2008, 2009, 2010) 2 – QUARTARARO Fabio FRA (2021, 2022) 1 – LAWSON Eddie USA (1987) 1 – McCOY Garry AUS (2000) 1 – BARROS Alex BRA (2005) 1 – ELIAS Toni ESP (2006) 1 – PEDROSA Dani ESP (2011) 1 – STONER Casey AUS (2012) 1 – OIRA Miguel POR (2020) 15.40 Sono 18 i Gran Premi deldella classe regina disputati sinora. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, impostosi in 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007), tutte all’Estoril. Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro) ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - OA_Sport : DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2023 LIVE: Marquez parte in pole nella Sprint Race, Bagnaia ci prova - - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE la Sprint del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento della MotoGP 2023 sul circuito… - sportli26181512 : MotoGP, la gara sprint del GP Portogallo in LIVE streaming da Portimao: Alle 16 scatta la prima storica gara sprint… - infoitsport : MotoGP, LIVE Sprint Race Portimao: cronaca diretta giro dopo giro -

Speedrace Gp Portogallo,2023. Circuito di Portimao, 25 marzo 2023 GIRI SITUAZIONE 0/12 Piloti sulla griglia di partenza Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...... da seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky SportTutto pronto a Portimao per la prima gara sprint della storia della, tutta da seguiresu Sky Sport Uno, sul canale 208, in ...Lo spagnolo beffa il fenomeno italiano all'ultimo. Alle 16 la novità Sprint Race

MotoGP Portogallo in diretta, qualifiche e sprint race a Portimao: Marquez in pole, gli orari su TV8 e Sky Fanpage

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del sabato di MotoGP a Portimao. Come seguire le P3 e le qualifiche in tv/streaming – La presentazione del sabato di Portimao – La ...Alle 16 scatta la prima storica gara sprint della MotoGP, da seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, ed eccezionalmente anche in chiaro su TV8, in streaming su ...