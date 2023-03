LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il Q2 con Nepa e Rossi! (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Attesa per i tempi di Oncu, Holgado e Rueda. 14.21 Gran giro di Ayumu Sasaki, record della pista in 1:46.798! Kelso e Artigas inseguono, mentre Toba e Rossi hanno realizzato curiosamente lo stesso tempo, 1:47.606. 14.18 Tutti i 18 piloti in pista, curiosità per i primi tempi. 14.15 Ecco che comincia il Q2! 14.13 Pochi minuti e si parte! 14.10 Questi dunque i piloti che vedremo protagonisti nel Q2: 1 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 4 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 5 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 6 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 7 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 8 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 9 6 R.YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 10 80 D.ALONSO COL Autosolar GASGAS ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Attesa per i tempi di Oncu, Holgado e Rueda. 14.21 Gran giro di Ayumu Sasaki, record della pista in 1:46.798! Kelso e Artigas inseguono, mentre Toba e Rossi hanno realizzato curiosamente lo stesso tempo, 1:47.606. 14.18 Tutti i 18 piloti in pista, curiosità per i primi tempi. 14.15 Ecco che comincia il Q2! 14.13 Pochi minuti e si parte! 14.10 Questi dunque i piloti che vedremo protagonisti nel Q2: 1 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 4 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 5 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 6 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 7 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 8 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 9 6 R.YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 10 80 D.ALONSO COL Autosolar GASGAS ...

