LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tempo monstre di Ivan Ortolà, Nepa in Q2, indietro gli altri italiani. Alle 13.50 le qualifiche (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16 Appuntamento Alle 13.50 per le qualifiche della Moto3. Un caro saluto e buon proseguimento! 10.14 Pista velocissima questa mattina, tempi pazzeschi sotto il record della pista. Si qualificano per il Q2 DIRETTAmente: Ortolà, Rueda, Munoz, Moreira, Holgado, Toba, Sasaki, Masià, Yamanaka, Alonso, Nepa, Kelso, Salvador e Oncu. Rimangono fuori Riccardo Rossi, Romano Fenati, Matteo Bertelle e Filippo Farioli. 10.12 BANDIERA A SCACCHI! Questa la classifica delle P3: 1 48 I. ORTOLÁ 1:46.971 2 99 J. RUEDA +0.099 3 44 D. MUÑOZ +0.101 4 10 D. MOREIRA +0.165 5 96 D. HOLGADO +0.198 6 27 K. TOBA +0.245 7 71 A. SASAKI +0.273 8 5 J. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16 Appuntamento13.50 per ledella. Un caro saluto e buon proseguimento! 10.14 Pista velocissima questa mattina, tempi pazzeschi sotto il record della pista. Si qualificano per il Q2mente:, Rueda, Munoz, Moreira, Holgado, Toba, Sasaki, Masià, Yamanaka, Alonso,, Kelso, Salvador e Oncu. Rimangono fuori Riccardo Rossi, Romano Fenati, Matteo Bertelle e Filippo Farioli. 10.12 BANDIERA A SCACCHI! Questa la classifica delle P3: 1 48 I. ORTOLÁ 1:46.971 2 99 J. RUEDA +0.099 3 44 D. MUÑOZ +0.101 4 10 D. MOREIRA +0.165 5 96 D. HOLGADO +0.198 6 27 K. TOBA +0.245 7 71 A. SASAKI +0.273 8 5 J. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Holgado al comando della combinata, insegue Moreira - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo. Alle 14.15 le P2 - -