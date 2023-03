LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tempo monstre di Ivan Ortolà, bene Stefano Nepa (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Ci sono ben sette piloti sotto il record della pista, P3 davvero velocissima. 10.10 Fuori in questo momento anche Riccardo Rossi, davanti stanno facendo regolarmente 1’47” basso. 10.09 1:47.434! Stefano Nepa adesso è settimo! Matteo Bertelle nuovamente fuori dai primi 14. 10.08 Fantastico giro anche di Rueda che arriva a un decimo e mezzo da Ortolà. 10.07 Scivola fuori dalla top 14 Stefano Nepa che dovrà inevitabilmente migliorarsi. 10.06 Ivan ORTOLA’! 1:46.971! Record della pista Moto3 per lo spagnolo. 10.05 Reagisce anche Deniz Oncu! Sesto a mezzo secondo dal leader. 10.04 Grosso miglioramento anche per le CFMOTO di Artigas e Kelso che si mettono in settima e ottava posizione. 10.03 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11 Ci sono ben sette piloti sotto il record della pista, P3 davvero velocissima. 10.10 Fuori in questo momento anche Riccardo Rossi, davanti stanno facendo regolarmente 1’47” basso. 10.09 1:47.434!adesso è settimo! Matteo Bertelle nuovamente fuori dai primi 14. 10.08 Fantastico giro anche di Rueda che arriva a un decimo e mezzo da. 10.07 Scivola fuori dalla top 14che dovrà inevitabilmente migliorarsi. 10.06ORTOLA’! 1:46.971! Record della pistaper lo spagnolo. 10.05 Reagisce anche Deniz Oncu! Sesto a mezzo secondo dal leader. 10.04 Grosso miglioramento anche per le CFMOTO di Artigas e Kelso che si mettono in settima e ottava posizione. 10.03 ...

