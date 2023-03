LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: super Sasaki in pole position, decimo Nepa e 11° Rossi (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Per oggi è tutto; appuntamento a domani per seguire insieme la gara. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 14.37 Attesa, a questo punto, per la gara in programma domani per il Gran Premio del Portogallo 2023. 14.35 Nettamente il migliore in pista Ayumu Sasaki, autore di un gran giro. Delusione invece per Diogo Moreira, solo sedicesimo. 14.33 Quarto Daniel Holgado, quinto Ivan Ortola, sesto David Alonso, settimo Xavier Artigas, ottavo Deniz Oncu, nono Jaume Masia, decimo Stefano Nepa, undicesimi (insieme, curiosamente) Kaito Toba e Riccardo Rossi, tredicesimo David Munoz, 14esimo Collin Veijer, 15° Tatsuki Suzuki, sedicesimo Diogo Moreira, 17esimo Ryusei Yamanaka e 18esimo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Per oggi è tutto; appuntamento a domani per seguire insieme la gara. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 14.37 Attesa, a questo punto, per la gara in programma domani per il Gran Premio del. 14.35 Nettamente il migliore in pista Ayumu, autore di un gran giro. Delusione invece per Diogo Moreira, solo sedicesimo. 14.33 Quarto Daniel Holgado, quinto Ivan Ortola, sesto David Alonso, settimo Xavier Artigas, ottavo Deniz Oncu, nono Jaume Masia,Stefano, undicesimi (insieme, curiosamente) Kaito Toba e Riccardo, tredicesimo David Munoz, 14esimo Collin Veijer, 15° Tatsuki Suzuki, sedicesimo Diogo Moreira, 17esimo Ryusei Yamanaka e 18esimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Quarta pole in Moto3 per il rider giapponese che ha preceduto #Rueda e #K… - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Quarta pole in Moto3 per il rider giapponese che ha preceduto #Rueda e… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tempo monstre di Ivan Ortolà, Nepa in Q2, indietro gli altri italiani - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tempo monstre di Ivan Ortolà, Nepa in Q2, indietro gli altri italiani - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Solo #StefanoNepa degli 'azzurri' accede direttamente in Q2 - https://t.c… -