LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Rossi e Nepa per sorprendere (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.34 Ricordiamo che quest’anno la terza sessione di prove libere non tiene conto dei tempi combinati per l’accesso al Q2. 9.31 Chi è apparso piuttosto sottotono nella prima giornata di prove libere con Leopard Racing (Honda) è stato Jaume Masia: lo spagnolo era uno dei più attesi e oggi dovrà rispondere presente. 9.28 Le gerarchie sono apparse chiare nella prima giornata: una KTM che ha piazzato quattro moto nelle prime cinque posizioni con Daniel Holgado, Diogo Moreira, David Munoz e Ivan Ortola. 9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo della Moto3. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.34 Ricordiamo che quest’anno la terza sessione di prove libere non tiene conto dei tempi combinati per l’accesso al Q2. 9.31 Chi è apparso piuttosto sottotono nella prima giornata di prove libere con Leopard Racing (Honda) è stato Jaume Masia: lo spagnolo era uno dei più attesi e oggi dovrà rispondere presente. 9.28 Le gerarchie sono apparse chiare nella prima giornata: una KTM che ha piazzato quattro moto nelle prime cinque posizioni con Daniel Holgado, Diogo Moreira, David Munoz e Ivan Ortola. 9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio deldella. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Holgado al comando della combinata, insegue Moreira - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo. Alle 14.15 le P2 - -