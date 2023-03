LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche della Moto3 del Gran Premio del Portogallo sulla pista di Portimao, tappa che apre il Motomondiale 2023. Le KTM sono apparse decisamente sugli scudi nella prima giornata con il miglior tempo dello spagnolo Daniel Holgado davanti al brasiliano Diogo Moreira: entrambi sembrano essere seri candidati alla vittoria del Mondiale della classe minore quest’anno. Positivi anche i segnali emessi dai giapponesi Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Kaito Toba (Honda). I migliori italiani finora sono Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Rossi si è dichiarato insoddisfatto dalla sua prima giornata, nonostante ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delledelladel Gran Premio delsulla pista di Portimao, tappa che apre il Motomondiale. Le KTM sono apparse decisamente sugli scudi nella prima giornata con il migliordello spagnolo Daniel Holgado davanti al brasiliano Diogo Moreira: entrambi sembrano essere seri candidati alla vittoria del Mondiale della classe minore quest’anno. Positivi anche i segnali emessi dai giapponesi Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Kaito Toba (Honda). I migliori italiani finora sono Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Rossi si è dichiarato insoddisfatto dalla sua prima giornata, nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Holgado al comando della combinata, insegue Moreira - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo. Alle 14.15 le P2 - -