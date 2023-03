LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: cominciano le P3! (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 1:50.645 il primo tempo fatto registrare da Fenati, dietro a lui Farioli e Bertelle. Tempi ancora non particolarmente rilevanti. 9.43 Tutti in pista! Sole che spacca le pietre a Portimao, condizioni ideali per fare un gran tempo. 9.42 I primi a scendere in pista sono Matteo Bertelle e Romano Fenati. 9.40 SEMAFORO VERDE! cominciano le P3 della Moto3! 9.37 In Q2 in casa Italia si sono qualificati Riccardo Rossi, ieri ottavo, e Stefano Nepa, decimo. Decisamente più lontano Romano Fenati che ha chiuso 21° e Matteo Bertelle e Filippo Farioli, rispettivamente 23° e 25°. 9.34 Ricordiamo che quest’anno la terza sessione di prove libere non tiene conto dei tempi combinati per l’accesso al Q2. 9.31 Chi è apparso piuttosto sottotono nella prima giornata di prove libere con Leopard ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 1:50.645 il primo tempo fatto registrare da Fenati, dietro a lui Farioli e Bertelle. Tempi ancora non particolarmente rilevanti. 9.43 Tutti in pista! Sole che spacca le pietre a Portimao, condizioni ideali per fare un gran tempo. 9.42 I primi a scendere in pista sono Matteo Bertelle e Romano Fenati. 9.40 SEMAFORO VERDE!le P3 della! 9.37 In Q2 in casa Italia si sono qualificati Riccardo Rossi, ieri ottavo, e Stefano Nepa, decimo. Decisamente più lontano Romano Fenati che ha chiuso 21° e Matteo Bertelle e Filippo Farioli, rispettivamente 23° e 25°. 9.34 Ricordiamo che quest’anno la terza sessione di prove libere non tiene conto dei tempi combinati per l’accesso al Q2. 9.31 Chi è apparso piuttosto sottotono nella prima giornata di prove libere con Leopard ...

