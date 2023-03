LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto2 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao la classe mediana torna in azione e, da oggi, si farà davvero sul serio, dato che è il grande giorno delle prime qualifiche del campionato. Il sabato della Moto2 prenderà il via alle ore 10.25 con la terza sessione di prove libere che permetterà ai piloti di lavorare per l’ultima mezzora sulle rispettive moto, dato che dalle ore 14.45 scatteranno le qualifiche con la Q1. Il turno mattutino, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel sabato del Gran Premio del, appuntamento d’esordio del Mondiale di. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao la classe mediana torna in azione e, da oggi, si farà davvero sul serio, dato che è il grande giorno delle primedel campionato. Il sabato dellaprenderà il via alle ore 10.25 con la terza sessione di prove libere che permetterà ai piloti di lavorare per l’ultima mezzora sulle rispettive moto, dato che dalle ore 14.45 scatteranno lecon la Q1. Il turno mattutino, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Acosta davanti a tutti - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Dixon al comando davanti ad Acosta, Arbolino è quarto. Alle 15.05 le FP2… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: inizia una stagione decisiva per Arbolino e Vietti - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato, c… - motograndprixit : #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato… -