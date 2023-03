LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Acosta sempre in vetta, tante cadute (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Nuovo miglior tempo, è di Aron Canet, 1:42.003! Esclusi ora Vietti e Arbolino! 10.52 Al momento il pilota a rischio esclusione dal Q2, quattordicesimo, è Celestino Vietti. 10.51 Si migliora ulteriormente Baltus, 1:42.200. 10.50 Ancora una caduta, questa volta per Jake Dixon in curva 11. 10.48 Gran giro di Barry Baltus! Davanti a tutti in 1:42.277. 10.45 Caduta per Pedro Acosta, ma senza conseguenze per lo spagnolo. 10.44 Questa la top 5 momentanea: 1 Pedro Acosta (ESP) Red Bull KTM Ajo 1:42.391 2 Filip Salac (SLO) QJMOTOR Gresini Moto2 3 Jake Dixon (GBR) Inde GASGAS Aspar M2 4 Fermin Aldeguer (ESP) CAG SpeedUp 5 Manuel Gonzalez (ESP) Correos Prepago Yamaha VR36 10.41 Quasi tutti i piloti ai box quando mancano meno di 15 minuti al termine delle P3; presto ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 Nuovo miglior tempo, è di Aron Canet, 1:42.003! Esclusi ora Vietti e Arbolino! 10.52 Al momento il pilota a rischio esclusione dal Q2, quattordicesimo, è Celestino Vietti. 10.51 Si migliora ulteriormente Baltus, 1:42.200. 10.50 Ancora una caduta, questa volta per Jake Dixon in curva 11. 10.48 Gran giro di Barry Baltus! Davanti a tutti in 1:42.277. 10.45 Caduta per Pedro, ma senza conseguenze per lo spagnolo. 10.44 Questa la top 5 momentanea: 1 Pedro(ESP) Red Bull KTM Ajo 1:42.391 2 Filip Salac (SLO) QJMOTOR Gresini3 Jake Dixon (GBR) Inde GASGAS Aspar M2 4 Fermin Aldeguer (ESP) CAG SpeedUp 5 Manuel Gonzalez (ESP) Correos Prepago Yamaha VR36 10.41 Quasi tutti i piloti ai box quando mancano meno di 15 minuti al termine delle P3; presto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Acosta davanti a tutti - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Dixon al comando davanti ad Acosta, Arbolino è quarto. Alle 15.05 le FP2… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: inizia una stagione decisiva per Arbolino e Vietti - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato, c… - motograndprixit : #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato… -