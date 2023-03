LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: c’è il playoff che vale la semifinale! (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i play-off del Mondiale di curling femminile 2023. Siamo giunti al momento dei match da dentro fuori, Constantini e compagne hanno già fatto la storia ma non hanno intenzione di fermarsi e questa mattina proveranno a valore in semifinale. Per la prima volta nella storia l’Italia si è qualificata ad un play-off di un campionato iridato, questo risultato è stato il frutto di un round robin concluso in quarta posizione grazie a 7 vittorie in 12 sfide. Constantini e compagne hanno battuto tutti i record possibili, sia in quanto vittorie totali, sia in quanto vittorie consecutive in un ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per i play-off del Mondiale difemminile. Siamo giunti al momento dei match da dentro fuori, Constantini e compagne hanno già fatto la storia ma non hanno intenzione di fermarsi e questa mattina proveranno a valore in semifinale. Per la prima volta nella storia l’si è qualificata ad un play-off di un campionato iridato, questo risultato è stato il frutto di un round robin concluso in quarta posizione grazie a 7 vittorie in 12 sfide. Constantini e compagne hanno battuto tutti i record possibili, sia in quanto vittorie totali, sia in quanto vittorie consecutive in un ...

