LIVE Italia-Svezia 3-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: regna l’equilibrio dopo nove end! (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:47 Restano 1 minuto e 49 secondi di gioco all’Italia. 12:45 McManus boccia anche questa. 12:44 Nuova guardia di Lo Deserto. 12:43 Knochenhauer boccia senza problemi. 12:42 Questa volta Romei piazza una guardia molto corta. 12:40 Romei si appoggia perfettamente alla stone svedese. 12:38 Mabergs va subito dentro la casa invece. 12:36 Zardini Lacedelli inizia con una guardia. 12:34 Svezia di mano nel decimo end, situazione non ideale. 12:33 Per un soffio! Constantini porta un punto all’Italia, per questione di centimetri non ne arriva un altro. 12:30 Hasselborg piazza un’altra stone dentro la casa, Constantini deve superarsi. 12.28 Constantini si appoggia alla stone avversaria presente dentro la casa, senza misurazione è difficile capire al momento se il punto ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:47 Restano 1 minuto e 49 secondi di gioco all’. 12:45 McManus boccia anche questa. 12:44 Nuova guardia di Lo Deserto. 12:43 Knochenhauer boccia senza problemi. 12:42 Questa volta Romei piazza una guardia molto corta. 12:40 Romei si appoggia perfettamente alla stone svedese. 12:38 Mabergs va subito dentro la casa invece. 12:36 Zardini Lacedelli inizia con una guardia. 12:34di mano nel decimo end, situazione non ideale. 12:33 Per un soffio! Constantini porta un punto all’, per questione di centimetri non ne arriva un altro. 12:30 Hasselborg piazza un’altra stone dentro la casa, Constantini deve superarsi. 12.28 Constantini si appoggia alla stone avversaria presente dentro la casa, senza misurazione è difficile capire al momento se il punto ...

