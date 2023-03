LIVE Italia-Svezia 2-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: sfida tirata dopo otto end, è lotta! (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:26 Hasselborg si posiziona nuovamente dietro la guardia Italiana, difficile bocciare adesso. Tocca a Constantini. 12:25 LO DESERTO! L’azzurra non sbaglia una bocciata, si va per una mano nulla. 12:24 McManus rigioca nello stesso modo, sfruttando questa volta la guardia Italiana. 12:23 Doppia bocciata di Lo Deserto, casa pulita! 12.23 Colpo perfetto di McManus, punto piazzato dietro la guardia. 12:22 Adesso si gioca in fotocopia, end che sta andando via liscio. 12:21 Romei ripete la stessa identica giocata dell’avversaria. 12.21 Knochenhauer boccia senza problemi. 12.20 Zardini Lacedelli posiziona una stone sul profondo della casa. 12:19 Questa volta Mabergs decide di piazzare una guardia. 12:18 Zardini Lacedelli boccia senza problemi. 12:17 Mabergs decide di andare subito ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:26 Hasselborg si posiziona nuovamente dietro la guardiana, difficile bocciare adesso. Tocca a Constantini. 12:25 LO DESERTO! L’azzurra non sbaglia una bocciata, si va per una mano nulla. 12:24 McManus rigioca nello stesso modo, sfruttando questa volta la guardiana. 12:23 Doppia bocciata di Lo Deserto, casa pulita! 12.23 Colpo perfetto di McManus, punto piazzato dietro la guardia. 12:22 Adesso si gioca in fotocopia, end che sta andando via liscio. 12:21 Romei ripete la stessa identica giocata dell’avversaria. 12.21 Knochenhauer boccia senza problemi. 12.20 Zardini Lacedelli posiziona una stone sul profondo della casa. 12:19 Questa volta Mabergs decide di piazzare una guardia. 12:18 Zardini Lacedelli boccia senza problemi. 12:17 Mabergs decide di andare subito ...

