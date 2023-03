LIVE Italia-Svezia 2-2 | Mondiali curling 2023 in DIRETTA | le azzurre si sbloccano al sesto end!

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:35 Stone piazzata perfettamente al centro della casa e dietro la guardia da Zardini Lacedelli. 11:33 Zardini Lacedelli comincia con una guardia. 11:31 CI SBLOCCHIAMO! Constantini boccia perfettamente la stone svedese e porta due punti all’! 11:29 Benissimo Constantini, che piazza una stone completamente dall’altra parte rispetto a quella già presente dentro la casa, rendendo impossibile la doppia bocciata. 11:26 Attenzione, doppia bocciata non perfetta di Hasselborg, c’è spazio per l’. 11:24 Invece adesso l’decide di costruire e con Lo Deserto si piazza dietro la guardia svedese. 11:22 Si potrebbe andare nuovamente in contro ad un nulla di fatto. 11:20 McManus spazza via l’unica stone azzurra presente dentro la casa. 11:18 Non riesce una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - La7tv : #propagandalive Paola e Claudio Regeni: 'Vogliamo che inizi un processo in Italia' - rtl1025 : ?? 'L'Italia della produzione alla stanga ci sta. E con successo. Il problema è l'Italia delle chiacchiere politiche… - live_dom : RT @Gitro77: L'Unione Europea ci ha regalato crisi continue, aumento delle disuguaglianze, deflazione salariale e crescita asfittica. Serve… - lauragramuglia : ?? Nuovo Podcast! 'Rocket Girls - #26. Carlotta Sisti.' su @Spreaker #carlottasisti #donne #empowerment #equaly… -

In terza posizione c'è1 che con il film 'Homefront' ha registrato 1.157.000 telespettatori ... Su La7 'Propaganda' ha totalizzato 785.000 telespettatori con il 5,7% mentre Rai3 con il doc '...... come ad esempio il trionfo nell'edizione dei campionati europei organizzati dall'nel 2019. ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Il ...... che prenderà il via a marzo e arriverà inin estate con tre date: il 12 luglio allo Stadio ... Addio a Andy Fletcher, tastierista e co - fondatore dei Depeche Mode VERSIONE- ACTION ...

Ospiti speciali: le scuole di ogni ordine e grado il giovedì e il venerdì, tutte le famiglie il sabato 6 per un programma che include laboratori di scrittura e lettura, live painting e spettacoli ...Quello è il grosso del nostro contributo”, ha concluso il giornalista. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on ...