LIVE Irma Testa-Ibragimova, Finale Mondiali boxe 2023 in DIRETTA: manca poco a Sirine Chaarabi (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 E’ finalmente il momento delle azzurre. La prossima a salire sul ring sarà Sirine Chaarabi contro la cinese Wu Yu nella categoria non olimpica dei -52 kg. 13.51 E’ terminata la prima Finale. Nella categoria -48 kg (non olimpica) il titolo va all’indiana Nitu Nitu, che ha sconfitto ai punti e con verdetto unanime la mongola Altantsetseg Lutsaikhan. Delirio a Nuova Delhi. 13.45 A 25 anni Irma Testa vanta due ori agli europei, un argento ai Mondiali e un bronzo alle Olimpiadi. Per un talento come lei è arrivato il momento di iniziare a vincere anche nei contesti più prestigiosi. 13.41 In semiFinale Ibragimova ha piegato per split decision la taiwanese Yu Ting Lin, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 E’ finalmente il momento delle azzurre. La prossima a salire sul ring saràcontro la cinese Wu Yu nella categoria non olimpica dei -52 kg. 13.51 E’ terminata la prima. Nella categoria -48 kg (non olimpica) il titolo va all’indiana Nitu Nitu, che ha sconfitto ai punti e con verdetto unanime la mongola Altantsetseg Lutsaikhan. Delirio a Nuova Delhi. 13.45 A 25 annivanta due ori agli europei, un argento aie un bronzo alle Olimpiadi. Per un talento come lei è arrivato il momento di iniziare a vincere anche nei contesti più prestigiosi. 13.41 In semiha piegato per split decision la taiwanese Yu Ting Lin, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? tra un’ora sul ring per la gloria … Forza Azz… - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? oggi 25/3 le FINALISSIME ?? 52 Kg Sirine Charaabi vs WU… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? oggi 25/3 le FINALISSIME ?? 52 Kg Sirine Char… - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 4 ?? 16° 57 Kg Irma Testa vs Reyes ???? RING A H 10.30… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 4 ?? 16° 57 Kg Irma Testa vs Reyes ???? RING… -