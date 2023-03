LIVE Inter-Juventus Women 0-1 | nerazzurre sotto | reazione timida

(Di sabato 25 marzo 2023), incontro valido per la prima partita della poule scudetto della Serie A Femminile. L’di Rita Guarino sfida laallenata da Joe Montemurro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/primo-piano/-coppa-italia-femminile-segui-partita-diretta-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Inter ?? ?? ?? Juve ?? TimVision, @La7tv, - juventusfc : ? 17:00 ?? LIVE Una chiacchierata con @locamanuel73 dopo la grande vittoria contro l'Inter ?????? - Inter : Puoi seguire i sorteggi di @ChampionsLeague live dalle 11:00 su tutti i nostri canali ???? Inter TV ??… - tuttosport : ? #Juventus Woman già in vantaggio contro l'#Inter ?? Segui la cronaca live del match - infoitsport : LIVE Inter-Juventus Women, Serie A Femminile: si parte! -

Rangers 16:00 Newry City - Cliftonville 16:00 ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE Sampdoria D - Como D 12:30 ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIPD - Juventus D 14:30 ...Ilmatch delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul ... incluse le cinque più recenti - fanno eccezione una vittoria contro l'(ottobre 2021) e quella ......mentre nel calcio femminile di Serie A da una parte c'è- Juventus per la Championship alle 14.30 e dell'altra per il gruppo retrocessione alle 12.30 Sampdoria - Como. Partite in Diretta...

Diretta Inter-Juventus Women 0-1: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Il match tra Inter e Juventus Women, in programma quest'oggi alle ore 14.30 all'Ernesto Breda, sarà visibile su La 7 e un streaming su Inter Tv e Juventus Tv, previa sottoscrizione dei relativi ...L’amministratore delegato dell’Inter ha puntato nuovamente due obiettivi di mercato contesi con la Juventus, una pesante uscita all’estero Che l’Inter sia uscita sconfitta dal secondo derby d’Italia ...