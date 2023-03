LIVE – Fiorentina-Monterosi | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

(Di sabato 25 marzo 2023) Alle 15:00 di sabato 25 marzo lasfiderà ilin occasione dell’ultima giornata della fase a gironi deldi. Grande attesa per vedere all’opera i viola, tra i favoriti per la finale delgiovanile. Si gioca a Pietrasanta (LU) sul terreno naturale dello Stadio “XIX Settembre”. Sportface.it vi offrirà unatestuale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 15) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParliamoDiNews : LIVE – Fiorentina-Seravezza 3-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - firenzeviola_it : LIVE FV, Fiorentina-Seravezza: ecco le formazioni - TMW_radio : ?? #PiazzaAffari #21Marzo ??? Cristiano Cesarini & @sticoale ?? #Live 17-20 ?? Bilancio #Calciomercato ,… - infoitsport : LIVE – Fiorentina-Euro New York 5-1, Torneo di VIAREGGIO 2022/2023 DIRETTA - cwtchrobin : Fiorentina ? Monza ? Juventus ? Lazio ? Un aprile di fuoco ma tutti live aaaa non vedo l'ora. ?? -

Poule scudetto - Sabato alle 14.30 il derby d'Italia, domenica alla stessa ora Milan -, ... Ilmatch delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine QUALIFICAZIONI EURO 2024 15.00 Scozia - Cipro ...00 Euro New York U19 - Kakawa U19 Rinviata Euro New York U19 - Seravezza Pozzi U19 15:00......00 MONDO VIAREGGIO CUP Atromitos U19 - Jovenes Promesas U19 15:00 Bologna U19 - Mavlon U19 0 - 0 (*) Euro New York U19 - Monterosi Tuscia U19 15:00U19 - Kakawa U19 RinviataU19 ...

Viareggio Cup, Fiorentina-Monterosi: formazioni, cronaca e risultato Mondoprimavera

La vittoria dell’Artemio Franchi contro il Lecce, un 1-0 di misura, porta in dote il settimo successo consecutivo ad una Fiorentina che ha finalmente ingranato la marcia giusta. La squadra di Italiano ...Vince invece la Costa d'Avorio: nel tris alle Comore a segno Kouame della Fiorentina, unico titolare di Serie A prima dell'ingresso nella ripresa dell'atalantino Boga e del torinista Singo, ...