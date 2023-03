LIVE Berrettini-McDonald 6-7 6-6, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tiebreak nel secondo set, l’azzurro spreca due set point (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3. Fantastica volée di McDonald sul passante da lontano di Berrettini. 3-2 Berrettini. Passa il recupero di McDonald e si fa sorprendere Berrettini. 3-1 Berrettini. Servizio sulla riga per l’azzurro. 2-1 Berrettini. McDonald chiama avanti il suo avversario, non passa con il pallonetto e chiude l’azzurro a rete. 1-1. Bel servizio esterno sul rovescio da parte di McDonald. 1-0 Berrettini. Comincia il tiebreak con un servizio vincente l’azzurro. 6-6 tiebreak! L’americano annulla due set point. A-40 Servizio e dritto per McDonald ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3. Fantastica volée disul passante da lontano di. 3-2. Passa il recupero die si fa sorprendere. 3-1. Servizio sulla riga per. 2-1chiama avanti il suo avversario, non passa con il pallonetto e chiudea rete. 1-1. Bel servizio esterno sul rovescio da parte di. 1-0. Comincia ilcon un servizio vincente. 6-6! L’americano annulla due set. A-40 Servizio e dritto per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Berrettini-McDonald 6-7 2-2 secondo turno Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-McDona… - zazoomblog : LIVE Berrettini-McDonald 2-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: dominio dei servizi in avvio di match - #Berrettini-McDonal… - infoitsport : ATP Miami 2023, i risultati di Musetti, Berrettini e Sonego in diretta LIVE - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - infoitsport : LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA -