LIVE Berrettini-McDonald 6-7 1-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: lo statunitense annulla un set point e si aggiudica il primo parziale (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Serve bene Berrettini e spinge bene con il dritto. 0-30 E’ un muro McDonald, si difende alla grande, fa muovere Berrettini e l’azzurro sbaglia con il dritto. 0-15 Brutto errore con il dritto comodo per Berrettini. 1-1. Con il quinto ace McDonald esce indenne dal turno di battuta. A-40 Un altro dritto che se ne va per Berrettini. 40-40 Risposta di Berrettini che rimane molto bassa e l’americano si perde il dritto. 40-30 Bella curva da destra per McDonald con il servizio. 30-30 Prima palla precisa per lo statunitense. 15-30 Scappa di poco l’accelerazione di dritto. 0-30 Profondissimo il rovescio di Berrettini e chiusura con il dritto. 0-15 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Serve benee spinge bene con il dritto. 0-30 E’ un muro, si difende alla grande, fa muoveree l’azzurro sbaglia con il dritto. 0-15 Brutto errore con il dritto comodo per. 1-1. Con il quinto aceesce indenne dal turno di battuta. A-40 Un altro dritto che se ne va per. 40-40 Risposta diche rimane molto bassa e l’americano si perde il dritto. 40-30 Bella curva da destra percon il servizio. 30-30 Prima palla precisa per lo. 15-30 Scappa di poco l’accelerazione di dritto. 0-30 Profondissimo il rovescio die chiusura con il dritto. 0-15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Berrettini-McDonald 2-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: dominio dei servizi in avvio di match - #Berrettini-McDonal… - infoitsport : ATP Miami 2023, i risultati di Musetti, Berrettini e Sonego in diretta LIVE - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - infoitsport : LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : Segui Berrettini a Phoenix solo su SuperTenniX! Stasera live alle 20.3 -