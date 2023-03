LIVE – Berrettini-McDonald 5-6, secondo turno Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 25 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-McDonald, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). L’americano, che quest’anno ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, ha iniziato il suo percorso sconfiggendo in maniera molto agevole il colombiano Daniel Elahi Galan. Per Berrettini, diciannovesima testa di serie della manifestazione, si tratta dell’esordio nel tabellone dopo il bye al primo turno. Gli scontri diretti sono 2-0 per l’azzurro, che partirà favorito anche in questa occasione secondo le quote dei bookmakers. Il romano è chiamato ad una risposta già da questo torneo dopo delle ultime ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). L’americano, che quest’anno ha raggiunto il terzoagli Australian Open, ha iniziato il suo percorso sconfiggendo in maniera molto agevole il colombiano Daniel Elahi Galan. Per, diciannovesima testa di serie della manifestazione, si tratta dell’esordio nel tabellone dopo il bye al primo. Gli scontri diretti sono 2-0 per l’azzurro, che partirà favorito anche in questa occasionele quote dei bookmakers. Il romano è chiamato ad una risposta già da questo torneo dopo delle ultime ...

