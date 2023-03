LIVE – Atromitos-Mavlon 0-0 | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

(Di sabato 25 marzo 2023) Ladi, match valido per la terza giornata del gruppo B deldi. Nel girone 8, in cui tutte le squadre si trovano a quota tre punti, una vittoria garantirebbe alla squadra della LND o agli africani il pass per gli ottavi di finale, chi perde è di certo fuori. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 25 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DELTABELLONE E ACCOPPIAMENTI DELPER ...

...00 Bahrain - Palestina 19:30 Germania - Perù 20:45 Marocco - Brasile 23:00 MONDO VIAREGGIO CUP Sampdoria U19 - Arezzo U19 14:00 UYSS New York U19 - Nkoranza Warriors U19 RinviataU19 - ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine QUALIFICAZIONI EURO 2024 15.00 Scozia - Cipro ...00 UYSS New York U19 - Nkoranza Warriors U19 RinviataU19 - Mavlon U19 15:00 Bologna U19 -......00 Ungheria - Estonia 19:30 Brentford - Ucraina 20:00 MONDO VIAREGGIO CUPU19 - Jovenes Promesas U19 15:00 Bologna U19 - Mavlon U19 0 - 0 (*) Euro New York U19 - Monterosi Tuscia U19 15:00 ...

LIVE - ATROMITOS-MAVLON, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

La diretta live di Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa, match valido per la terza giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio 2023. Nel girone 8, in cui tutte le squadre si trovano a quota tre punti, ...La diretta live di Atromitos-Jovenes Promesas, match valevole per la seconda giornata della Viareggio Cup 2022/2023 ...