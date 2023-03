'L'Italia in ritardo, acceleri sul Pnrr' anche Gentiloni in pressing sul governo (Di sabato 25 marzo 2023) - Il commissario europeo avverte l'Italia sull'attuazione del documento necessaria per ottenere le tranche dei previsti finanziamenti. 'E' un'occasione straordinaria, bisogna realizzare il crono ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 marzo 2023) - Il commissario europeo avverte l'sull'attuazione del documento necessaria per ottenere le trdei previsti finanziamenti. 'E' un'occasione straordinaria, bisogna realizzare il crono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Pnrr, Italia alla stanga: l’allarme di Mattarella sul piano di investimenti ancora in ritardo - SimonaMalpezzi : Disertano Cutro nei giorni del naufragio e ci vanno tardi per fare un cdm show, non indagano le responsabilità e no… - Leti_RD22 : RT @AliceCuccaro: ??@drojette e @Anto_Fiordelisi che fanno tranquillamente la loro vita ?Semplice repost di story su Verissimo: +1M ?Semplic… - Pierlui79709171 : RT @riotta: Incontro @EmmanuelMacron passo avanti per la premier @GiorgiaMeloni . Ora sarebbe saggio bruciare le fole degli alleati falchi… - LucianoOne2 : @USA4ever86 @Foscari1991 la Germania diede via all'invasione della russia con un mese di ritardo e ciò fu fatale. i… -