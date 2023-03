L’irresistibile ascesa comica di Chiara Moscardelli | scrittrice per volere del fato

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 marzo 2023) Questa è una storia di porte girevoli, le sliding doors che si sono spalancate a un certo punto lungo la strada di, ufficio stampa letterario e talento comico dai molti follower sui social e in tv (appena ci mette piede), il tutto non necessariamente in quest’ordine. Partendo dalla fine,è quella che per brevità – dopo il successo del primo libro autobiografico “Volevo essere una gatta morta” (ed. Einaudi Stile libero), nel 2011, a cui sono seguiti altri volumi di fiction e non, compreso il sequel “Volevo essere una vedova” – è stata definita “la Bridget Jones italiana”. Ma il paragone non rende del tutto l’idea., detta Mosca, è per esempio colei che nel 2020, durante una puntata di “Vieni da me”, su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo (che ...