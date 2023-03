L’Inter scrive al Comune: «Serve chiarezza su San Siro» (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre il Milan si muove sull’opzione La Maura, L’Inter va avanti con le procedure che riguardano l’area di San Siro. Come spiegato dall’edizione di Milano di Repubblica, infatti, il club nerazzurro è in attesa di comunicazioni ufficiali sulle idee dei rossoneri. «Nessuno ci ha detto nulla su La Maura», il ragionamento nel club nerazzurro: motivo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre il Milan si muove sull’opzione La Maura,va avanti con le procedure che riguardano l’area di San. Come spiegato dall’edizione di Milano di Repubblica, infatti, il club nerazzurro è in attesa di comunicazioni ufficiali sulle idee dei rossoneri. «Nessuno ci ha detto nulla su La Maura», il ragionamento nel club nerazzurro: motivo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

