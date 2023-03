Libri | “Difendendo da giganti” – Intervista all’autore Gianluigi D’ambrosio

(Di sabato 25 marzo 2023)del libro: “daè un ragazzo di trent’anni che ha sempre avuto la passione per lo sport. Sia nel praticarlo sia nel raccontarlo. Da questa sua passione nasce l’idea di creare una pagina, dal nome “Inchiostro Sportivo” che è attiva su Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Twitch e Twitter. Oltre ai post e alle storie che racconta ha deciso anche di scrivere due. Il primo è “Tokyo 2020” dedicato alle 40 medaglie d’oro italiane degli ultimi giochi olimpici. Questo è uscito nel gennaio del 2022. A dicembre, dello stesso anno, con la casa editrice “Urbone Publishing” pubblica “da” In questo nuovo libro decide di raccontare la storia dei difensori che, secondo lui, hanno segnato ...

Una sorta di nuova triplice: alleanza come quella del 1882 consegnataci daidi storia o ... Battaglie che non riguardano solo le forze progressiste perché qui stiamoprincipi ......in tutti i settori di fronte alla gravità della minaccia da cui la Russia si sta... Erano stati istruiti ulla base didi testo di Soros. Soros aveva preparato due milioni didi ......lo statu quo che li vedeva preferire le scelte della ditta appaltante le mense ...di prodotti petroliferi furono visti movimenti sospetti divenuti poi cronaca in diversi articoli e...