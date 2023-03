Libraccio di Curno preso d'assalto per "Leggo Molto": paghi 10 euro e riempi la borsa di libri (Di sabato 25 marzo 2023) paghi 10 euro e riempi la borsa di libri Si tratta di una campagna pensata per incoraggiare la lettura: si entra nel negozio, si compra - al prezzo di soli 10 euro - la borsa "Leggo Molto" e poi la ... Leggi su primabergamo (Di sabato 25 marzo 2023)10ladiSi tratta di una campagna pensata per incoraggiare la lettura: si entra nel negozio, si compra - al prezzo di soli 10- la" e poi la ...

Libraccio di Curno preso d'assalto per "Leggo Molto": paghi 10 euro e riempi la borsa di libri

Che potesse essere un successo era abbastanza chiaro, dato che la notizia è circolata tantissimo negli ultimi giorni. Ma era difficile attendersi un tale pienone al Libraccio di Curno, che invece la mattina di oggi (sabato 25 marzo) è stato preso d'assalto dalle tante persone desiderose di partecipare all'iniziativa "Leggo Molto". Paghi 10 euro e riempi la borsa di libri.

Paghi dieci euro, ti danno la borsa di tela e la riempi con quanti libri vuoi: si tratta di "Leggo Molto", la campagna di Libraccio per incoraggiare la lettura, che prosegue nella libreria di Curno presso il Centro Commerciale Le Vele, in via Europa 9, sabato 25 marzo dalle ore 10.

A Curno una shopper carica di libri: sabato l'iniziativa per promuovere la lettura

Il 25 marzo. Dopo il successo registrato a Vicenza lo scorso novembre, l'iniziativa della catena di librerie «Libraccio» a sostegno della lettura arriva anche a Curno: con 10 euro si portano a casa tutti i libri che si riescono a mettere nella borsa.