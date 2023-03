Lettera apostolica del Papa: nuovo giro di vite contro abusi con aggiornamento Motu Proprio (Di sabato 25 marzo 2023) CITTA’ DEL VATICANO – Si rafforzano le misure per il contrasto ai fenomeni di violenza e pedofilia nella Chiesa cattolica. A mettere in atto un nuovo ‘giro di vite’ in questo senso è stato Papa Francesco, che ha promulgato oggi una nuova Lettera apostolica in forma di “Motu Proprio” dal titolo: “Vos estis lux mundi”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Di Maio e il Papa parlano della Libia Lettera Enciclica Fratelli tutti pubblicata oggi 04 10 2020 News in breve del 17 ottobre 2020: cronaca di oggi Papa Francesco a Che tempo che fa: “La guerra viene prima delle persone” L’auspicio di Papa ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 marzo 2023) CITTA’ DEL VATICANO – Si rafforzano le misure per il contrasto ai fenomeni di violenza e pedofilia nella Chiesa cattolica. A mettere in atto undi’ in questo senso è statoFrancesco, che ha promulgato oggi una nuovain forma di “” dal titolo: “Vos estis lux mundi”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Di Maio e ilparlano della LibiaEnciclica Fratelli tutti pubblicata oggi 04 10 2020 News in breve del 17 ottobre 2020: cronaca di oggiFrancesco a Che tempo che fa: “La guerra viene prima delle persone” L’auspicio di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HolySeePress : Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi” (Aggiornato) - - oss_romano : #25marzo #PapaFrancesco ha confermato e aggiornato la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio 'Vos estis lux mu… - SynodBooks : RT @rafluciani: Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi” ?? “I crimini di abuso ses… - kevin_ahern : RT @MassimoFaggioli: Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi” (Aggiornato) https:… - danielportillot : RT @rafluciani: Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi” ?? “I crimini di abuso ses… -