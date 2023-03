L'esilio della Fiorentina: i possibili scenari (Di sabato 25 marzo 2023) L'ipotesi emiliana priva di conferme. La sindaca di Empoli: "Nessuno mi ha cercato". Interviene il presidente Giani Leggi su lanazione (Di sabato 25 marzo 2023) L'ipotesi emiliana priva di conferme. La sindaca di Empoli: "Nessuno mi ha cercato". Interviene il presidente Giani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : L’esilio della #Fiorentina: i possibili scenari - zanzibardy : RT @mrcatalano58: 'Ogni punto del suo ago riportava in vita gli stili eleganti della giovinezza e dell'orgoglio di una madre afghana, anche… - Vale22046 : RT @mrcatalano58: 'Ogni punto del suo ago riportava in vita gli stili eleganti della giovinezza e dell'orgoglio di una madre afghana, anche… - RosannaAvella : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Fayyaz Quaranta nomi @artdielle “Ogni punto del suo ago riportava in vita gli stili eleganti della giovine… - sara81pr : RT @la_dante: Per il #Dantedì 2023 @la_Dante pubblica online i due film 'La Comedia di Foligno' e 'Dante. L'esilio di un poeta'. I lavori,… -