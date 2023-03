L’Eredità, il “colpo” del giovane campione Giacomo: così ha sbancato la ghigliottina aggiudicandosi il super montepremi da 80mila euro (Di sabato 25 marzo 2023) L’Eredità ha un nuovo super campione. La puntata del quiz preserale di Rai 1 andata in onda venerdì 24 marzo ha visto trionfare Giacomo Candoni, giovane concorrente originario di Vicenza che in queste sere si è fatto notare per la sua preparazione. così, dopo aver affrontato il “Triello” e battuto lo sfidante Pierluigi alle “Stoccate finali”, Giacomo si è seduto al tavolo della famigerata “ghigliottina” con un montepremi di 160mila euro. Un solo errore durante la scelta delle parole lo ha fatto dimezzare ad 80mila euro: quindi, con grande maestria, il 20enne vicentino è riuscito ad indovinare la parola che univa “Pedale – Bel – Sicuro – Maestro – Soliti Ignoti“, ovvero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)ha un nuovo. La puntata del quiz preserale di Rai 1 andata in onda venerdì 24 marzo ha visto trionfareCandoni,concorrente originario di Vicenza che in queste sere si è fatto notare per la sua preparazione., dopo aver affrontato il “Triello” e battuto lo sfidante Pierluigi alle “Stoccate finali”,si è seduto al tavolo della famigerata “” con undi 160mila. Un solo errore durante la scelta delle parole lo ha fatto dimezzare ad: quindi, con grande maestria, il 20enne vicentino è riuscito ad indovinare la parola che univa “Pedale – Bel – Sicuro – Maestro – Soliti Ignoti“, ovvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : L'Eredità, 'colpo' vincente per il giovane Giacomo: montepremi da capogiro - Tvpertutti #'colpo' #L'Eredità,… - infoitcultura : L’Eredità, ’colpo’ vincente per il giovane Giacomo - blazar30 : Io avrei scritto'colpo' solo per 'l'audace colpo dei soliti ignoti' #eredità #leredita - Mella12597571 : L'eredita' Colpo - Semeoro10 : L’eredità: colpo -

Wanda Ferragamo, l'imprenditrice Tutto questo lo ha realizzato senza mai perdere di vista la famiglia e l'armonia non solo dei prodotti, ma anche nei rapporti umani e con i suoi dipendenti. Il primo incontro e il colpo di fulmine. ... L'Eredità vinti oggi ben 80 mila euro in gettoni d'oro: chi è il campione Chi è il nuovo campione de L'Eredità Il suo nome è Giacomo ... Oltre a far l'arbitro ad esempio ama viaggiare e scattare foto. Il suo ... poi scoperto da Insinna, Giacomo ha scritto ' Colpo '. Come è ... Eredità, ghigliottina: la parola vincente di venerdì 24 marzo 2023 ...stasera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a 'L'Eredità'. ... si ripropone l'atteso momento del gioco finale della ghigliottina,... La parola vincente è colpo e il concorrente ha vinto. Tutto questo lo ha realizzato senza mai perdere di vista la famiglia e'armonia non solo dei prodotti, ma anche nei rapporti umani e con i suoi dipendenti. Il primo incontro e ildi fulmine. ...Chi è il nuovo campione deIl suo nome è Giacomo ... Oltre a far'arbitro ad esempio ama viaggiare e scattare foto. Il suo ... poi scoperto da Insinna, Giacomo ha scritto ''. Come è ......stasera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a ''. ... si ripropone'atteso momento del gioco finale della ghigliottina,... La parola vincente èe il concorrente ha vinto. L'Eredità, 'colpo' vincente per il giovane Giacomo: montepremi da ... Tvpertutti