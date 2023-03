Lecco-Triestina (domenica 26 marzo 2023 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 marzo 2023) Quattro gare senza vittorie hanno allontanato il Lecco di Foschi dalla vetta del girone A di serie C, a -7 dalla vetta della FeralpiSalò e al quarto posto in classifica. Per i lariani la sfida odierna è da prendere con le dovute cautele, visto che al Rigamonti Ceppi è di scena la Triestina attualmente penultima in classifica. I giuliani hanno perso appena una gara delle InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 marzo 2023) Quattro gare senza vittorie hanno allontanato ildi Foschi dalla vetta del girone A di serie C, a -7 dalla vetta della FeralpiSalò e al quarto posto in classifica. Per i lariani la sfida odierna è da prendere con le dovute cautele, visto che al Rigamonti Ceppi è di scena laattualmente penultima in classifica. I giuliani hanno perso appena una gara delle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Lecco-Triestina (domenica 26 marzo 2023 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici - il_piccolo : Triestina calcio, a Lecco primo esame per l’Unione senza Celeghin - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 32 Renate 1-4 Triestina Lecco 0-0 FeralpiSalo Mantova 0-1 Arzignano Valchiampo Pado… - JuanPTeixeira : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 32 Renate 1-4 Triestina Lecco 0-0 FeralpiSalo Mantova 0-1 Arzignano Valchiampo Pado… - JuanPTeixeira93 : Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 32 Renate 1-4 Triestina Lecco 0-0 FeralpiSalo Mantova 0-1 Arzignano Valchiampo P… -