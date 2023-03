Leao fischiato in nazionale | la federazione lo difende

(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole del presidente della Federcalcio portoghese dopo i fischi rivolti a Rafael. Tutti i dettagli Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese, ha parlato dei fischi rivolti a Rafaeldai tifosi dello Sporting Lisbona nell’ultima partita della. L’ala del Milan ha infatti un contenzioso aperto con il suo ex club. PAROLE – Considero inaccettabile che qualsiasi giocatore del Portogallo possa esseredai propri tifosi quando scende in campo. Questi fischi mi hanno provocato incredulità, tristezza e disgusto. Queste mancanze di rispetto devono essere pubblicamente condannate. Questi episodi non si possono ripetere, indipendentemente da chi sia il giocatore coinvolto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Leao fischiato dai tifosi dello Sporting: la Federcalcio lo difende - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Leao fischiato dai tifosi dello Sporting: la Federcalcio lo difende - susydigennaro : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Leao fischiato dai tifosi dello Sporting: la Federcalcio lo difende - napolimagazine : PORTOGALLO - Leao fischiato dai tifosi dello Sporting: la Federcalcio lo difende - apetrazzuolo : PORTOGALLO - Leao fischiato dai tifosi dello Sporting: la Federcalcio lo difende -

6.5 : inizio un po' indolente, ma con il passare dei minuti capisce che deve prendersi la ... Il Milan protesta anche per il mancato falloa Success in occasione della rete del 3 - 1 dei ...... dentro Rebic e Krunic, fuori Saelemaekers e Bennacer 17'un fuorigioco di Saelemaekers ... Cartellino giallo per il giocatore del Milan 13' cross dia cercare Ibra! Bella chiusura di ...Alla Dacia Arena gli ospiti attaccano con Rafaelche prova a girarsi e la palla sbatte sul braccio largo di Bijol ma l'arbitro Doveri non ravvisa nessun fallo. Ma viene richiamato al Var, rivede ...

Leao fischiato in Nazionale dai tifosi dello Sporting: la Federcalcio portoghese lo difende TUTTO mercato WEB

Rafael Leao e Joao Mario sono stati fischiati dal pubblico dello ... "Considero inaccettabile che qualsiasi giocatore della Nazionale possa essere fischiato dai propri tifosi quando scende in campo.Parigi chiama, Leão non risponde. Almeno per il momento. Perché i segnali arrivati dal Psg non hanno lasciato del tutto indifferente l’attaccante portoghese. Rafael, per una questione di riconoscenza ...